03.09.2020 (11:23)

Экипаж вертолета Ми-8АМТШ армейской авиации ЮВО возобновил работу по тушению пожара в Ростовской области

Экипаж вертолета Ми-8АМТШ армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) возобновил работу по тушению пожара на территории лесничества в Тарасовском районе Ростовской области.

Накануне летчики транспортного вертолета, оборудованного водосливным устройством ВСУ-5А, выполнили 12 проливов, сбросив на очаги возгорания 60 т воды.

В готовности усилить авиационную группировку находится экипаж вертолета Ми-26, оснащенный водосливным устройством ВСУ-15.

Водосливные устройства ВСУ-5А и ВСУ-15 емкостью 5 и 15 куб. м соответственно предназначены для транспортировки на внешней подвеске вертолетов Ми-8МТВ, Ми-26 и слива воды в очаги пожаров или накопительные емкости на земле.

Заполнение ВСУ водой осуществляется путем окунания его в естественные (искусственные) водоемы глубиной 1-3 м. Время заполнения 10-17 сек., расход слива – 900 литров в секунду.

В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.

Группировка сил и средств насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также беспилотные летательные аппараты и вертолеты для выполнения задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.

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