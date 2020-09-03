03.09.2020 (11:05)

Артиллеристы ЮВО на Мамаевом Кургане в Волгограде произвели «Выстрел памяти» в честь окончания Второй мировой войны

Артиллеристы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, произвели «Выстрел памяти» на Мамаевом Кургане в честь окончания Второй мировой войны.

Выстрел был произведен ровно в 12 часов дня по местному времени на южном склоне Мамаева Кургана двумя орудиями ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны.

Также в мероприятии приняли участие начальник Волгоградского гарнизона полковник Вадим Клименко, военный оркестр и рота почетного караула мотострелкового соединения ЮВО.

Справочно:

Вторая мировая война (1 сентября 1939 – 2 сентября 1945) – самая масштабная война в истории человечества, в которой приняли участие 62 государства и свыше 80% населения Земли. Непосредственно боевые действия затронули 40 государств и велись на территории Европы, Азии, Африки, а также на просторах всех океанов.

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