03.09.2020 (10:59)

Во Владикавказе состоится открытие нового комплекса зданий Северо-Кавказского суворовского военного училища

4 сентября во Владикавказе состоится торжественная церемония открытия нового комплекса зданий Северо-Кавказского суворовского военного училища (СК СВУ).

В торжественных мероприятиях примут участие представители руководства Минобороны России, командование Южного военного округа и Владикавказского военного гарнизона, представители местных властей, общественных и патриотических организаций, воспитанники училища и их родители.

Новый современный комплекс зданий училища построен с нуля менее чем за год. На сегодняшний день завершено строительство учебного и спального корпусов, спортивного комплекса, медицинского пункта и других объектов инфраструктуры. Суворовцы приступили к обучению в новых классах, оборудованных современными учебными техническими средствами.

В День знаний СВУ открыло свои двери для воспитанников учеников 5-11 классов. В этом году был осуществлен набор 49 воспитанников в 5 и 6 классы. Конкурс на поступление в СК СВУ составил 4 абитуриента на место. Из 9 российских регионов на вступительные экзамены прибыло около 200 кандидатов.

Северо-Кавказское суворовское военное училище воссоздано в 2014 году на базе кадетской школы-интерната «Владикавказский кадетский корпус» по инициативе Министра обороны РФ и Правительства Республики Северная Осетия-Алания. Решением Правительства РФ о передаче кадетской школы-интерната в ведение Минобороны и возвращения статуса суворовского военного училища была восстановлена историческая справедливость в отношении старейшего учебного заведения, история которого исчисляется с 1943 года.

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