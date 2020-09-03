03.09.2020 (10:52)

Для участников конкурса «Авиадартс-2020» прошла культурная программа

На аэродроме Дягилево в Рязани для участников международного конкурса «Авиадартс-2020» прошла культурная программа.

Летный и инженерно-технический состав, представители штаба конкурса и судейского корпуса ознакомились с экспонатами музея дальней авиации, расположенного на территории аэродрома.

После этого состоялся концерт Николая Анисимова, исполнившего песни авиационной тематики.

В международном конкурсе «Авиадарст-2020» участвуют команды Российской Федерации и Республики Беларусь. В ходе конкурса летчики соревнуются в следующих зачетных дисциплинах: «Воздушная разведка» (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), «Навигация» (прохождение контрольных точек в заданное время), «Техника пилотирования» (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), «Боевое применение по наземным целям» (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням).

В конкурсе принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. Задействованы самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-25, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28Н, Ми-24, Ми-8 различной модификации). Зачет будет проводиться в четырех номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

Конкурс завершится 5 сентября.

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