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03.09.2020 (12:00)

В Военно-историческом музее в Севастополе открылась выставка, посвященная победе советского народа в Великой Отечественной войне

В музейном комплексе «Михайловская батарея» Военно-исторического музея фортификационных сооружений (г. Севастополь) состоялось открытие выставки проекта «Память», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В проекте приняли участие 142 автора из Москвы и Московской области,  Поволжья, Юга России, Сибири и Урала, представившие около 200 произведений живописи, графики, художественной фотографии.

Организаторами выставки стали Российский Фонд культуры, Творческий Союз художников России, Московский Союз художников России.

Об открытии выставки главкому ВМФ адмиралу Николаю Евменову доложил заместитель главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Владислав Павлов.

На рабочем совещании главнокомандующий ВМФ поручил проанализировать уникальные материалы выставки и опыт проведения таких важных мероприятий распространить по флотам.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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