03.09.2020 (10:31)

Возводимый Минобороны в Туве медцентр на 200 койко-мест будет оборудован стационарной лабораторией ПЦР-диагностики



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Возводимый Минобороны в Тыве медцентр на 200 койко-мест будет оборудован стационарной лабораторией ПЦР-диагностики

Новый многофункциональный медицинский центр в Республике Тыва, строительство которого планируется завершить до конца сентября текущего года, оснастят стационарной лабораторией для проведения ПЦР-исследований.

Проинспектировать ход строительства медцентра в республику прибыл заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов.

Для проведения молекулярно-генетических исследований приборами ПЦР непосредственно в новом медцентре военными специалистами было принято решение оборудовать в корпусе стационарную лабораторию диагностики.

При строительстве медцентра в г.Кызыле используется один из типовых проектов Минобороны, которые ранее были успешно реализованы в ходе выполнения государственной задачи по строительству 16 центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны, а также медцентров возведенных военными строителями для нужд гражданского населения в Дагестане и Воронеже.

Вместе с тем, данный проект адаптирован к климатическим особенностям региона, а также с учетом сейсмической активности.

В настоящее специалистами Военно-строительного комплекса ведутся строительно-монтажные работы, спланирована поставка медицинской техники и оборудования. Работы организованы круглосуточно в две смены, задействовано около 800 человек и более 40 единиц техники. Осуществляется монтаж перегородок, окон и дверей, устройство пункта дезинфекции.

Строительство медцентра, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению региона, ведется по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ.

Возводимый центр является объектом капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.

Центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Также в ходе в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа заместитель Министра обороны Тимур Иванов проинспектировал обустройство дислоцированной на территории Республики Тыва 55 мотострелковую горную бригаду.

Накануне военные строители завершили строительно-монтажные работы нового комплекса медицинской роты, рассчитанной на 200 посещений со стационаром на 50 койко-мест. Штат новой медроты укомплектован, в настоящее время ведется ее оснащение современным медицинским оборудованием.

Ранее в военном городке бригады было построено жилье для военнослужащих соединения и новый детский сад на 200 мест, расположенный на территории бригады.

Также были построены казармы, учебный корпус, столовая, парк боевых машин и конноспортивный комплекс.

55-я бригада, сформированная в 2014 году, является единственным горным соединением, дислоцированным за Уралом.

На вооружении бригады состоят бронеавтомобили специального назначения «Тигр-М СпН», самоходные орудия «Нона-СВК», автомобили высокой проходимости «Урал», другие образцы вооружения, военной и специальной техники.

Для проведения учений и подготовки военнослужащих соединения оборудован полигон «Кара-Хаак» с горной полосой и скалодромом.

Также замминистра обороны РФ посетил расположение Президентского кадетского училища в Кызыле.



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