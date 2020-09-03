03.09.2020 (10:14)

Артиллеристы в Сибири уничтожили бронированную технику условного противника на максимальной дальности

Военнослужащие артиллерийского соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, в рамках тактических учений выполнили огневые задачи по поражению целей, имитирующих бронированную технику и живую силу условного противника на максимальной дальности до 2000 метров.

Стрельба по целям велась из буксируемых гаубиц 2А65 «Мста-Б». Перед расчетами стояла задача по уничтожению бронированной техники и живой силы условного противника, расположенной в глубине его обороны. Огонь велся как по наблюдаемым, так и ненаблюдаемым целям с закрытых огневых позиций и прямой наводкой. Особое внимание уделялось точности поражения целей при выполнении огневых задач и правильности совершения противоогневых маневров артиллерийскими расчетами.

В мероприятии было задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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