03.09.2020 (10:07)

Десантники Камышинского соединения ВДВ приняли в ряды ВВПОД «Юнармия» воспитанников кадетских классов одной из школ города

В средней общеобразовательной школе № 18 г. Камышина Волгоградской области состоялась церемония принятия в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» учащихся кадетских классов среднего учебного заведения.

Всего в ряды движения было принято 15 школьников.

В присутствии приглашенных гостей, учителей и товарищей по учебе воспитанники кадетских классов дали клятву верности своему Отечеству и юнармейскому братству, поклялись следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.

С напутственным словом к юнармейцам обратился заместитель командира Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения гвардии подполковник Алексей Пятанов, который пожелал ребятам хорошо учиться и быть патриотами своей Родины.

Вмести с гостями, учащиеся, принятые в ряды ВВПОД «Юнармия», исполнили гимн Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» - «Служить России!».

На память о мероприятии была сделана общая фотография юнармейцев и почетных гостей.

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