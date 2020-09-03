Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.09.2020 (10:07)

Десантники Камышинского соединения ВДВ приняли в ряды ВВПОД «Юнармия» воспитанников кадетских классов одной из школ города

В средней общеобразовательной школе № 18 г. Камышина Волгоградской области состоялась церемония принятия в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» учащихся кадетских классов среднего учебного заведения.

Всего в ряды движения было принято 15 школьников.

В присутствии приглашенных гостей, учителей и товарищей по учебе воспитанники кадетских классов дали клятву верности своему Отечеству и юнармейскому братству, поклялись следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.

С напутственным словом к юнармейцам обратился заместитель командира Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения гвардии подполковник Алексей Пятанов, который пожелал ребятам хорошо учиться и быть патриотами своей Родины.

Вмести с гостями, учащиеся, принятые в ряды ВВПОД «Юнармия», исполнили гимн Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» - «Служить России!».

На память о мероприятии была сделана общая фотография юнармейцев и почетных гостей.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
Новости по теме:
Марафон «Юнармия в лицах» стартовал на сборах в подмосковном Пушкино
Российские юнармейцы в Таджикистане примут участие в написании «Диктанта Победы»
В Новороссийском десантно-штурмовом соединении впервые проведен отборочный этап Кубка Министра обороны РФ «Командирские старты» среди военнослужащих-женщин
Спортивно-интеллектуальную эстафету провели для юнармейцев российские военнослужащие в Приднестровье

Метки:
Юнармия , Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false