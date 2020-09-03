03.09.2020 (10:07)
Десантники Камышинского соединения ВДВ приняли в ряды ВВПОД «Юнармия» воспитанников кадетских классов одной из школ города
В средней общеобразовательной школе № 18 г. Камышина Волгоградской области состоялась церемония принятия в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» учащихся кадетских классов среднего учебного заведения.
Всего в ряды движения было принято 15 школьников.
В присутствии приглашенных гостей, учителей и товарищей по учебе воспитанники кадетских классов дали клятву верности своему Отечеству и юнармейскому братству, поклялись следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.
С напутственным словом к юнармейцам обратился заместитель командира Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения гвардии подполковник Алексей Пятанов, который пожелал ребятам хорошо учиться и быть патриотами своей Родины.
Вмести с гостями, учащиеся, принятые в ряды ВВПОД «Юнармия», исполнили гимн Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» - «Служить России!».
На память о мероприятии была сделана общая фотография юнармейцев и почетных гостей.