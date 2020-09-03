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03.09.2020 (10:07)

Подразделения артиллерии соединения ВДВ из Улан-Удэ провели тактико-специальное учение по стрельбе и управлению огнем

На полигоне Сосновый бор в Республике Бурятия, подразделения артиллерии Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения провели тактико-специальное учение по стрельбе и управлению огнем артиллерии. Занятие проведено с боевой стрельбой и стало итогом плановой подготовки перед грядущей  контрольной проверкой за  летний период обучения.

Военнослужащие продемонстрировали свои навыки в эффективном уничтожении боевой техники и живой силы условного противника из самоходных орудий, гаубиц и минометов.

«Занятие по выполнению задач с закрытой огневой позиции проведено в соответствии с курсом подготовки артиллерии с личным составом артиллерийских подразделений соединения. Основной целью занятия стало определение готовности подразделений артиллерии к действиям по боевому предназначению.  Всего к учению было привлечено более 200 военнослужащих», - отметил начальник артиллерии соединения гвардии подполковник Сергей Федоренко.

По окончании учения были подведены итоги, в ходе которых проведен анализ действий как командиров, так и расчетов. Действия подразделений артиллерии оценены на «хорошо».

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Артиллерия
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