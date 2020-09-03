03.09.2020 (10:07)

Подразделения артиллерии соединения ВДВ из Улан-Удэ провели тактико-специальное учение по стрельбе и управлению огнем

На полигоне Сосновый бор в Республике Бурятия, подразделения артиллерии Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения провели тактико-специальное учение по стрельбе и управлению огнем артиллерии. Занятие проведено с боевой стрельбой и стало итогом плановой подготовки перед грядущей контрольной проверкой за летний период обучения.

Военнослужащие продемонстрировали свои навыки в эффективном уничтожении боевой техники и живой силы условного противника из самоходных орудий, гаубиц и минометов.

«Занятие по выполнению задач с закрытой огневой позиции проведено в соответствии с курсом подготовки артиллерии с личным составом артиллерийских подразделений соединения. Основной целью занятия стало определение готовности подразделений артиллерии к действиям по боевому предназначению. Всего к учению было привлечено более 200 военнослужащих», - отметил начальник артиллерии соединения гвардии подполковник Сергей Федоренко.

По окончании учения были подведены итоги, в ходе которых проведен анализ действий как командиров, так и расчетов. Действия подразделений артиллерии оценены на «хорошо».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице