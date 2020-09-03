03.09.2020 (10:06)

Марш с молодыми водителями проведен в Уссурийском отдельном гвардейском соединении ВДВ

В Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении завершился марш на автомобильной технике с водителями – водителями подразделений, призванными на военную службу весной 2020 года.

Обучение вождению направлено на достижение высокого мастерства управления автомобилями в различных условиях обстановки, местности, погоды и видимости, а также на выработку у обучаемых воли, решительности, смелости и самостоятельности.

Кроме того, совершение марша вырабатывает у военнослужащих ответственность за сохранность и постоянную боевую готовность вверенной им техники и тренирует навыки обеспечивающие эффективную и безопасную ее эксплуатацию при перевозке имущества и личного состава к местам выполнения задач по предназначению.

Перед совершением марша, все водители, на автомобилях КамАЗ, «Урал» и ЗиЛ-131 отработали учебные упражнения на автодроме полигона Барановский как днем, так и ночью, на маршруте, оборудованном ограниченными проездами.

Каждый водитель десантно-штурмового соединения выполнил упражнения вождения на той технике, на которой ему в дальнейшем предстоит исполнять служебные обязанности.

Всего к выполнению курса упражнения было привлечено более 20 военнослужащих и 20 единиц специальной и автомобильной техники.

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