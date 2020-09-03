03.09.2020 (09:26)

Юнармейцы из Костромской и Ярославской областей посетили международный конкурс «Безопасная среда»

Более 100 воспитанников из региональных отделений Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» из Костромской и Ярославской областей посетили международный конкурс «Безопасная среда 2020», который проходит на полигоне учебного центра Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

Юнармейцы смогли наблюдать выступление участников конкурса «Безопасная среда-2020» из разных стран. Познакомились с интерактивной площадкой «Партизанская деревня» в парке «Патриот» при Военной академии РХБ защиты, посетили историческую выставку ВИС РХБ защиты, а также выставки страйкбольного и современного оружия, современной военной техники и исторического оружия.

11 команд двух возрастных групп состязались в интеллектуальной викторине «История Победы», выполнили нормативы надевания средств защиты. Соревнования завершились для школьников преодолением «Полосы Мужества» и стрельбой из пневматической винтовки.

Вне конкурсной программы были проведены турниры по лазертагу; мастер-классы по действиям при возникновении ЧС, оказанию первой помощи пострадавшему. Каждый юнармеец научился накладывать повязки, тушить очаги возгорания.

Юные патриоты получили знания в области радиационной, химической и биологической безопасности, расширили свои знания истории страны и войск РХБ защиты.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны России генерал армии Николай Панков вручил награды лучшим юнармейцам.

Помимо этого каждый участник получил диплом обучастии в командном первенстве военно-патриотической эстафеты «Безопасная среда», проведенной в рамках Армейских международных игр-2020.

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