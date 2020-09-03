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03.09.2020 (09:24)

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» проводят совместные учения в море

Экипажи фрегатов Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» проводят совместные учения в морских полигонах в рамках отработки очередного этапа боевой подготовки.

Корабли вышли в море для выполнения поставленных задач в составе корабельной ударной группы.

В ходе проведения учения по противовоздушной обороне (ПВО) личный состав фрегатов отработал взаимодействие с экипажем тактического разведывательного самолёта Су-24МР из состава морской авиации и ПВО ЧФ.

В рамках совместных манёвров моряки провели артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, в качестве которых были использованы специальные щиты-мишени. Отряд кораблей условного противника был успешно уничтожен.

Также личный состав ракетно-артиллерийской боевой части отработал алгоритм действий по поражению условной воздушной цели с применением зенитного ракетного комплекса «Штиль-1». Пуски ракет были выполнены электронным способом.

Личный состав фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» подтвердил высокий уровень морской выучки в ходе корабельных учений при выполнении задач по предназначению.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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