03.09.2020 (09:24)
Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» проводят совместные учения в море
Экипажи фрегатов Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» проводят совместные учения в морских полигонах в рамках отработки очередного этапа боевой подготовки.
Корабли вышли в море для выполнения поставленных задач в составе корабельной ударной группы.
В ходе проведения учения по противовоздушной обороне (ПВО) личный состав фрегатов отработал взаимодействие с экипажем тактического разведывательного самолёта Су-24МР из состава морской авиации и ПВО ЧФ.
В рамках совместных манёвров моряки провели артиллерийские стрельбы по группе надводных целей, в качестве которых были использованы специальные щиты-мишени. Отряд кораблей условного противника был успешно уничтожен.
Также личный состав ракетно-артиллерийской боевой части отработал алгоритм действий по поражению условной воздушной цели с применением зенитного ракетного комплекса «Штиль-1». Пуски ракет были выполнены электронным способом.
Личный состав фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» подтвердил высокий уровень морской выучки в ходе корабельных учений при выполнении задач по предназначению.