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03.09.2020 (09:11)

В Краснодарском крае прошло учение с расчетами ракетных и артиллерийских комплексов Черноморского флота

В соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота (ЧФ) военнослужащие дивизионов береговых ракетных комплексов «Бастион», «Бал» и артиллерийских комплексов «Берег» провели совместное учение по поражению корабельной группировки условного противника в условиях быстроменяющейся обстановки боя на побережье и в акватории моря.

В ходе мероприятия на полигоне Железный рог в Краснодарском крае боевые расчеты отработали развертывание комплексов в оборудованных позиционных районах и на неподготовленных участках местности,

С целью недопущения демаскировки расчеты комплексов «Бастион», «Бал» и «Берег» совершили более 20 смен огневых позиций с их инженерным оборудованием и маскировкой. При этом ракетчики выполнили более 40 электронных пусков по обнаруженным морским целям, имитирующим корабли условного противника.

Всего в тренировке приняли участие порядка 500 военнослужащих берегового ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота, было задействовано порядка 30 единиц боевой и специальной техники.

Учение берегового ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота проведено в соответствии с планом подготовки сил флота в ходе подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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