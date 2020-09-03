03.09.2020 (09:08)

Дети российских военнослужащих в Киргизии напишут Диктант Победы

Дети российских военнослужащих, проходящих военную службу на объединенной российской военной базе в Киргизии примут участие в Диктанте Победы.

Мероприятие пройдет на базе школы № 2 Министерства обороны Российской Федерации на территории военного городка в городе Кант. Всего в Диктанте Победы примет участие более 200 школьников, преподавателей и военнослужащих военной базы.

Диктант состоит из около 30 вопросов на знание ключевых вех военной истории России, подвигов отдельных военнослужащих и целых гарнизонов, знаковых цитат отечественных полководцев и военачальников.

2020 год по инициативе Президента России В. Путина объявлен Годом памяти и славы. Он связан с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны.

Объединенная российская авиационная база, дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.



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