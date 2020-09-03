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03.09.2020 (09:26)

Марафон «Юнармия в лицах» стартовал на сборах в подмосковном Пушкино

Более 150 юных патриотов Московской области с 30 августа по 3 сентября в Пушкинском городском округе принимают участие в первой смене сборов для участников военно-патриотических организаций региона, организатором которых выступило Главное управление социальных коммуникаций Московской области.

С участниками сборов встретился директор департамента по военно-патриотическому воспитанию Главного штаба общественного движения «ЮНАРМИЯ» Антон Кузнецов и дал старт вместе с юнармейцами областному марафону «Юнармия в лицах». В ходе беседы Антон Сергеевич рассказал ребятам о самых интересных проектах юнармейского движения и ответил на многочисленные вопросы ребят.

«Марафон «Юнармия в лицах» призван объединить всех участников юнармейского движения. Работа предстоит с одной стороны большая, но с другой стороны очень интересная и плодотворная. Команде организаторов марафона предстоит повстречаться с огромным количеством ребят, родителей, руководителями юнармейских отрядов и всеми кто делает свой каждодневный вклад в развитие патриотического движения», - рассказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области Александр Легков.
 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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