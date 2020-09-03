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03.09.2020 (08:07)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Шри-Ланку

Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома» завершил программу делового захода в порт Хамбантота (Шри-Ланка), где пополнил запасы воды и топлива, и продолжил выполнение задач дальнего похода.

Накануне выхода отряда из Хамбантоты, куда отряд прибыл 1 сентября, поприветствовать моряков ТОФ прибыл Чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Демократической Социалистической республике Шри-Ланка и Республике Мальдивы Юрий Материй.

Из-за карантинных ограничений, которые действуют в Шри-Ланке, церемониал встречи дипломата прошел на причале у борта большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц», где был построен Почётный караул.

Юрий Материй провёл встречу с командованием похода и пожелал тихоокеанцам успехов в решении задач дальнего плавания.

ОБК ТОФ покинул Владивосток 1 августа. Корабли более двух месяцев будут выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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