03.09.2020 (08:35)

Новый «Ночной охотник» пополнил армейскую авиацию ЮВО на Кубани

В 4-ю армию ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) поступил новейший учебно-боевой вертолет Ми-28УБ.

«Ночной охотник» пополнил парк авиационного полка армейской авиации в Краснодарском крае.

В текущем году в ЮВО поступило более 20 единиц авиационной техники, в том числе вертолеты армейской авиации и самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации.

Главная особенность Ми-28УБ – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на «Ночных охотниках». Кроме того, в боевых условиях в случае возникновения нештатной ситуации управление машиной может взять на себя второй член экипажа.

На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете и улучшить натренированность обучаемого в нештатной ситуации. Еще одной важной особенностью новой модификации винтокрылой машины является наличие бортовой радиолокационной станции (БРЛС), которая существенно облегчает решение боевых и навигационно-пилотажных задач. БРЛС позволяет решать задачи круглосуточно как в простых, так и в сложных метеоусловиях и предназначена для обзора поверхности, обнаружения препятствий, определения и автоматического сопровождения целей.

Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей.

Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. На Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора.

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