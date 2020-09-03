03.09.2020 (08:40)

Участники международного конкурса «Дорожный патруль» АрМИ-2020 в Узбекистане ознакомились с историческим наследием Бабура

Организаторы международного конкурса «Дорожный патруль» на заключительном этапе соревнований для всех участников состязания провели специальную экскурсионную поездку в музей Захириддина Мухаммада Бабура находящегося в Андижане (Республика Узбекистан) и на центральную площадь города.

Российская команда, члены которой родом из различных городов России, посетили территорию музея и гробницу (мраморное хранилище) старейшего правителя-полководца Бабура (1483-1530 гг.), куда привезли землю из Агры (Индия) и Кабула (Афганистан), мест захоронения полководца. Российские военнослужащие осмотрели большое количество редчайших экспонатов, дипломатическую переписку, различные подарки, подтверждающие руководящую деятельность Бабура.

В ходе экскурсии по территории музейного комплекса особое внимание российские военные автоинспекторы обратили на скульптуру полководца занятого размышлениями, на росписи белого и синего цвета, традиционные национальные узоры, которыми украшены стены музея, а также большой синий купол в центре комплекса.

В заключительной части экскурсии военнослужащие оборонных ведомств трех стран посетили историческую площадь Андижана, медресе и залы традиционных ремесел.

Экскурсионная поездка проходила в соответствии с планом культурно-досугового обеспечения, реализуемого организаторами международного этапа конкурса «Дорожный патруль» в Узбекистане.

В экскурсионной поездке принимали участие команды от Белоруссии, Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Официальное закрытие конкурса «Дорожный патруль» АрМИ – 2020 состоится вечером 3 сентября с.г. на полигоне «Кокандский» Минобороны Узбекистана.

Международные соревнования военных автоинспекторов впервые проходили на автодроме общевойскового полигона, расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам-участницам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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