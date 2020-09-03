03.09.2020 (08:45)

Впервые в рамках «Эльбрусского кольца» высокогорные подразделения совершат скоростной забег на вершину горы Эльбрус

Впервые военнослужащие высокогорных подразделений России и Узбекистана выполнят скоростной забег на вершину горы Эльбрус (5642 м) – это финальная специальная задача международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020».

В этом году в конкурс включена новая уникальная пятнадцатая специальная задача «Скоростной забег по маршруту поляна Азау – гора Эльбрус», которую военным альпинистам предстоит выполнить в течение одного дня.

Сегодня в рамках этой финальной задачи двое военнослужащих от каждой команды буквально забегут на самую высокую точку Европы. К выполнению специальной задачи привлекается два военнослужащих от каждой команды, не входящих в состав основной группы.

Старт выполнения задачи будет даваться ночью на поляне Азау (выс. 2356 м) одновременно для всех участников, выполняющих специальную задачу. После старта военнослужащие максимально быстро выдвигаются по классическому маршруту (с юга, поляны Азау) на западную вершину горы Эльбрус (высота 5642 м). Восхождение осуществляется самостоятельно каждым военнослужащим.

Контрольное время на выполнение специальной задачи – 7 часов. На вершине судья фиксирует каждого участника. Результат участников, не уложившихся в контрольное время, аннулируется. Если по истечении контрольного времени военнослужащий не пересек контрольную линию, расположенную на седловине горы Эльбрус (высота 5300 м), то он освобождается от дальнейшего участия в выполнении специальной задачи.

Участник, показавший лучший результат, получает 500 баллов. Подсчет баллов, набранных военнослужащими за выполнение специальной задачи, осуществляется отдельно по каждому участнику.

Справочно:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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