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03.09.2020 (08:44)

Участники международного конкурса «Чистое небо» из 7 стран завершили соревнования

Участники международного конкурса «Чистое небо» прошли все три этапа соревнований. Позади «Командирская гонка», «Спринтерская гонка» и самый сложный и длительный этап «Гонка преследования».

Военнослужащие из Беларуси, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Пакистана, России и Узбекистана в течение трех конкурсных дней прошли все испытания, к которым готовились долгие месяцы. Позади пуски ракет из ПЗРК «Игла» по мишени вертолета и по скоростной цели навстречу и вдогон, стрельба из танкового пулемета Калашникова и автомата АК-12, единая полоса типа «Атака» длиной в 400 м, вождение БТР-82А с преодолением препятствий холм, косогор, змейка, колейный мост, восьмерка, противотанковый ров.

Осталось дождаться вердикта судейской коллегии, однако уже сейчас с большой долей уверенности можно сказать о лидерах конкурса – командах России и Вьетнама.

Вне зависимости от результатов конкурса команды из семи стран мира увезут с собой труднопереоценимый опыт участия в состязаниях такого уровня и надежды на победы в будущих испытаниях, достигаемые личным стремлением, упорством и сильным командным духом.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Чистое небо
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