03.09.2020 (08:03)

Высокогорные подразделения провели транспортировку условного пострадавшего на «Эльбрусском кольце»

В Кабардино-Балкарии в десятый соревновательный день команды России и Узбекистана на международном этапе «Эльбрусского кольца-2020» преодолели очередной участок маршрута и провели транспортировку пострадавшего.

Иностранные альпинисты в полном составе с оружием и снаряжением совершили дневной переход по несложным ледовым и осыпным склонам пер. Хотютау (выс. 3549 м) – ледник Азау Большой (выс. 3334 м) – ледовое озеро (3264 м) – ледник Азау Малый – п. Терскол (выс. 2462 м).

Участники соревнования выполнили финальное специальное задание второго этапа конкурса «Транспортировка пострадавшего» по маршруту «Эльбрусского кольца».

На комбинированном склоне каждое подразделение с использованием подручного альпинистского снаряжения готовило одного из участников к транспортировке и транспортировало его по участку протяженностью 2 км (крутизна склонов не менее 30 градусов).

Справочно:

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

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