03.09.2020 (08:03)
Высокогорные подразделения провели транспортировку условного пострадавшего на «Эльбрусском кольце»
В Кабардино-Балкарии в десятый соревновательный день команды России и Узбекистана на международном этапе «Эльбрусского кольца-2020» преодолели очередной участок маршрута и провели транспортировку пострадавшего.
Иностранные альпинисты в полном составе с оружием и снаряжением совершили дневной переход по несложным ледовым и осыпным склонам пер. Хотютау (выс. 3549 м) – ледник Азау Большой (выс. 3334 м) – ледовое озеро (3264 м) – ледник Азау Малый – п. Терскол (выс. 2462 м).
Участники соревнования выполнили финальное специальное задание второго этапа конкурса «Транспортировка пострадавшего» по маршруту «Эльбрусского кольца».
На комбинированном склоне каждое подразделение с использованием подручного альпинистского снаряжения готовило одного из участников к транспортировке и транспортировало его по участку протяженностью 2 км (крутизна склонов не менее 30 градусов).
Справочно:
В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.
Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.