03.09.2020 (08:02)

В степях Астраханской области проходит масштабное бригадное учение с применением вертолетов и беспилотной авиации

На полигоне Ашулук в Астраханской области проходит бригадное тактическое учение с боевой стрельбой под руководством командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Якова Резанцева. В ходе активной фазы учения были разыграны боевые действия по блокированию и уничтожению условного противника.

Сначала по позициям противника нанесли ракетно-бомбовый удар самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации ЮВО, после чего в бой вступили артиллерийские подразделения.

Затем силами танковой роты были прорваны передовые позиции обороны условного противника, что позволило через образовавшуюся брешь ввести в бой обходящего и рейдового отрядов. Эти действия позволили ввести в бой основные силы мотострелковых подразделений бригады и разгромить условного противника.

В учении принимает участие около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной военной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь» и беспилотные летательные аппараты.

В районе розыгрыша боевых действий было установлено более 500 мишеней, имитирующих бронетехнику, легкие огневые средства и живую силу условного противника.

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