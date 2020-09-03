03.09.2020 (08:28)

Артиллеристы Каспийской флотилии при поддержке расчётов БЛА в ходе оборонительного боя остановили наступление условного противника

На полигоне Аданак в Республике Дагестан с артиллерийскими подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии и расчётами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) прошло совместное учение с боевой стрельбой в условиях ведения оборонительного боя.

В ходе учения расчёты артиллерийских 122-мм орудий Д-30 в составе батарей отработали действия по высадке морского десанта, захвату и удержанию выгодного рубежа с применением средств радиоэлектронной борьбы.

Артиллерийские подразделения выполнили более 50 огневых задач различной сложности, а разведывательные данные и засечку целей осуществляли расчёты БЛА «Элерон-3», такое взаимодействие обеспечило высокую эффективность по поражению одиночных и групповых целей условного противника как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Также при поддержке БЛА корректировщики артиллерийского огня на переднем крае обороны смогли поставить неподвижный заградительный огонь (НЗО) и перекрыли нормативы курса подготовки в 1,5 раза.

Совместное учение проводилось в рамках подготовки артиллерийских подразделений морской пехоты к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» Всего было привлечено около 200 военнослужащих, задействовано порядка 50 единиц военной техники и артиллерийских орудий.

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