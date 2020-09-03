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03.09.2020 (07:59)

Участники международных армейских игр и военнослужащие ДВОКУ провели памятные мероприятия у мест воинской славы в Благовещенске

В День окончания Второй мировой войны военнослужащие Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также команды, прибывшие для участия в международном конкурсе «Суворовский натиск» приняли участие в памятных мероприятиях у мест воинской славы г. Благовещенска.

В столице Амурской области памятное мероприятие состоялось на площади Победы. Перед торжественным мероприятием были установлены капсулы с землей взятой с братских могил всех городов-героев еще четыре капсулы с землей из городов-героев Мурманск, Смоленск, Минск и Тула. Они дополнили имеющиеся капсулы городов установленных ранее.

Почетный караул училища возложил венок к подножью памятника воинам-амурцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Первые лица региона, военнослужащие  ДВОКУ и другие участники мероприятия под звуки холостых выстрелов почтили павших воинов минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

Кроме того, на набережной реки Амур военнослужащие ДВОКУ приняли участие в первом поднятии флага Российской Федерации размером 25 метров на 16 метров. Установленный флагшток высотою 75 метров является одним из самых высоких в стране и символизирует годовщину Великой Победы.

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на Дальнем Востоке впервые. Для участия в конкурсе прибыли команды республик Афганистан, Иран, Беларусь, Конго, Мали, Мьянмы, Российской Федерации и Экваториальной Гвинеи. Конкурс завершится 5 сентября.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Суворовский натиск
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