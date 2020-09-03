03.09.2020 (07:37)

Российские юнармейцы в Таджикистане примут участие в написании «Диктанта Победы»

В Таджикистане российские юнармейцы из Душанбе и Бохтара примут участие в написании Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».

Участникам будет предложено 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя знание, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант пройдет в форме тестирования. На каждый вопрос будут предложены 4 варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

При написании диктанта будут соблюдены все необходимые противоэпидемиологические меры, дети будут находиться в медицинских масках и на безопасной дистанции.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой отечественной войны «Диктант Победы» - это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

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