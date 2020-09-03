03.09.2020 (06:39)

Во Владивостоке военнослужащие Тихоокеанского флота принимают участие в праздновании 75-летия со дня окончания Второй мировой войны

Во Владивостоке, не смотря на сложные погодные условия, моряки Тихоокеанского флота принимают участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны.

В рамках памятных мероприятий в сквере на остановке «Гайдамак» прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу-Братской могиле моряков Тихоокеанского флота, павших в боях с войсками империалистической Японии в августе 1945 года. В ней приняли участие заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Владивостока Олег Гуменюк, представители ветеранских организаций города и региона.

Также Почётный караул Тихоокеанского флота был выстроен у памятника морякам торгового флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, куда представители командования ТОФ и руководство Владивостока возложили гирлянду цветов.

В честь юбилейной даты на Корабельной набережной у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялось торжественное прохождение военнослужащих частей Владивостокского гарнизона и юнармейцев.

Сегодня же на центральной площади Владивостока для жителей и гостей города развёрнута выставка вооружения и военной техники береговых войск, поисково-спасательного оборудования ТОФ.

Во второй половине дня военнослужащие ТОФ, юнармейцы примут участие в написании диктанта Победы, в ходе которого смогут проверить свои знания о периоде Второй мировой войны. Более 600 моряков ответят на вопросы диктанта на 4-х площадках, которые будут функционировать с соблюдением ограничительных карантинных мер в Доме офицеров Тихоокеанского флота, на территории управления Приморской флотилии разнородных сил, а также на Камчатке в командовании подводных сил ТОФ и на базе соединения морской пехоты. Также к диктанту Победы присоединятся воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища.

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