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03.09.2020 (03:11)

Силы Тихоокеанского флота приведены в повышенную штормовую готовность в связи с ухудшением погоды в Приморье

Из-за ухудшения погодных условий в Приморском крае, в местах дислокации сил Тихоокеанского флота на территории Владивостока и в заливе Петра Великого введен режим тайфунной опасности. По прогнозам синоптиков во второй половине скорость ветра в порывах составит 38 метров в секунду, в открытом море ожидается волна высотой более 5 метров.

В пунктах базирования сил ТОФ приняты дополнительные меры безопасности: усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда находятся в готовности к выходу в море, подготовлены и проверены резервные источники питания.

Использование самолётов и вертолётов морской авиации осуществляется по фактической погоде, корабли и суда, действующие в море заблаговременно отведены в безопасные районы. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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