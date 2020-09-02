02.09.2020 (23:00)

Российские военные связисты занимают второе место на международном конкурсе «Уверенный приём»

Сегодня специалисты IT-подразделений впервые продемонстрировали свою работу на конкурсе «Уверенный приём», проходящем в рамках Армейских международных

игр-2020 в Минске.

Данный этап состоял из двух упражнений. Курсанты Военной академии связи им. С.М. Буденного сразились с военнослужащими Белоруссии, Таджикистана и Вьетнама. Учащейся выпускного курса соревновались в развертывании полевой волоконно-оптической линии связи для обеспечения различных видов цифровых услуг. А затем выполнили конфигурирование и настройку сетевого оборудования, для дальнейшего создания пакетной сети передачи данных.

По итогам этапа «Работа на оборудовании IT- структуры» команда, представляющая Вооруженные Силы Российской Федерации уверенно занимает второе место

в общекомандном зачете.

Уже завтра, экипажу командно-штабной машины P-142Н, бригады Западного военного округа, предстоит продемонстрировать мастерство вождения и развёртывания аппаратной, а также выполнить единичные нормативы, в ходе военизированной эстафеты.

Перед началом самого зрелищного этапа международного конкурса «Уверенный приём» победителям предыдущих номинаций будут вручены ценные подарки.

Команду, занявшую первое место в соревновании профессионального мастерства военных связистов, наградят совместно с участниками международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда», в ходе торжественной церемонии, которая состоится на базе полигона Брестский 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь.

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