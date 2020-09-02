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02.09.2020 (23:55)

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» завершил деловой заход в порт Пирей (Греция)

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» завершил двухдневный деловой заход (с 1 по 2 сентября) в порт Пирей (Греция), где пополнил запасы до требуемых норм.

Корабль выполняет дальний поход из Кронштадта в Севастополь и обратно с целью штурманской практики курсантов высших военно-морских учебных заведений Военного Учебно-Научного Центра ВМФ России.

Поход ученого корабля «Смольный» был начат 7 июля  и осуществляется в соответствии   с планом утвержденным Главнокомандующим Военно-Морским Флотом  Адмиралом Николаем Евменовым.  

За время дальнего похода свыше 400 курсантов пройдут    курс корабельной и штурманской практики с целью закрепления в реальных условиях плавания  теоретических знаний по специальности. Программа практики  предполагает выполнение курсантами обязанностей дублеров вахтенных офицеров и вахтенных штурманов корабля.
В завершении похода  курсанты сдадут зачеты.  

Ранее, покинув 7 июля Кронштадт,  учебный корабль «Смольный»  посетил порт Архангельск,   где 26 июля   принял участие в  мероприятиях посвященных Дню ВМФ. Там же, на его борту состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Архангельской областью и Военным учебно-научным центром  ВМФ в рамках работы по военно-патриотическому воспитанию и  отбору кандидатов для поступления в военно-морские учебные заведения. Также, учебный корабль «Смольный» совершил заход в   главную военно-морскую базу Северного флота г. Североморск.

В ближайшие дни учебный корабль  начнет прохождение проливной зоны Дарданеллы-Босфор и войдет в Черное море.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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