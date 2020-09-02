02.09.2020 (21:16)

На Арбате открылась выставка картин, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны – «Они сражались за Родину!»

2 сентября на улице Арбат прошло торжественное открытие патриотической выставки Народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова «Они сражались за Родину!», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню города Москвы.

«Они сражались за Родину!» - выставка, посвященная доблестным людям, патриотам, разведчикам, контрразведчикам, летчикам, труженикам тыла, простым солдатам, влюбленным в свою Родину и всем тем, кто воевал.

Многочисленные гости выставки имели возможность осмотреть экспозицию, в которой представлены более 40 портретов, на которых запечатлены лучшие духовные черты наших ветеранов – мужество, благородство, патриотизм, на примере которых надо воспитывать подрастающее поколение.

В исполнении Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации под руководством заслуженного артиста Российской Федерации, полковника С.Ю. Дурыгина, дирижёра-полковника К.А. Петровича звучали песни военных лет.

В галереи представлены портреты легендарных разведчиков – героя Советского Союза Г. А. Вартаняна, Джорджа Блейка, героя России А.Н. Ботяна, ветерана службы внешней разведки В.В. Короткова, выдающегося разведчика К. Филби, за которые Народный художник СССР, академик РАХ А.М. Шилов дважды получил первую премию ФСБ России в области искусства. Настоящие ассы, отчаянные и отважные летчики представлены портретами героя Советского Союза В.Б. Емельяненко, героя Российской федерации И.Ф. Рубцова, знаменитой летчицы, герой Советского Союза Н.В. Поповой, совершившей за годы войны 852 ночных боевых вылета.

Гимн мужеству, героизму, силе человеческого духа звучит в картинах «В День Победы. Пулемётчик П.П. Шорин», «Они сражались за Родину! (Участник военного парада 7 ноября 1941 г. В.С. Чумаков)», Непобедимый». Чрезвычайно интересны и выразительны представленные на выставке портреты выдающихся деятелей культуры, участников Великой Отечественной войны – драматурга В.С. Розова, композитора Я.А. Френкеля, Народного артиста СССР В.А. Этуша, Народного артиста России, пианиста Д.М. Лернера.

Выставка «Они сражались за Родину!» как живая память и благодарность всем тем, кто доблестно защищал Отечество в страшное время войны. «На подвигах, которые они совершали, чтобы спасти и защитить нашу Родину, наших людей надо воспитывать и растить будущих защитников Отечества!» – говорит Народный художник СССР, академик РАХ Александр Шилов.

Выставка продлится до 30 сентября.

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