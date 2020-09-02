02.09.2020 (20:11)

Болеем за любимую команду всей семьей: Клуб болельщиков АрМИ–2020 ежедневно работает в Подмосковье

Во время проведения Армейских международных игр–2020 ежедневно на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в подмосковной Кубинке для всех желающих работает Клуб болельщиков «АрМИ – 2020».

На территории площадью 8,5 тыс. квадратных метров развернуто более 50 тематических площадок и выставочных зон, 45 площадок для проведения мастер-классов, компьютерных игр и тренажерных комплексов. На каждой площадке есть большие мониторы для проведения трансляций соревнований, показа особо ярких моментов в ходе проведения АрМИ–2020.

На каждой площадке гости могут ознакомиться с историей создания конкурсов Армейских международных игр, увидеть современную военную технику и вооружение всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, попробовать себя в роли механика-водителя танка, боевой машины пехоты, инженерного путепрокладчика на симуляторе, принять участие в мастер-классах и конкурсах, проводимых на площадках, посоревноваться с семьями, друзьями и другими посетителями в силовых, игровых и киберспортивных видах спорта.

В Клубе болельщиков также работает площадка «Киберпатриот». Абсолютно все желающие могут сойтись в танковом сражении, поиграть в современные как компьютерные, так и консольные игры на мощных игровых компьютерах и приставках.

На территории фан-зоны АрМИ–2020 работают 30 крытых кластеров для отдыха детей и взрослых, а также развернут фуд-корт.

Добраться до Клуба болельщиков можно общественным транспортом от Белорусского или Киевского вокзала. С железнодорожных станций «Голицыно» и «Селятино» организованы бесплатные трансферные автобусы с интервалом движения каждые 10 минут до Конгрессно-выставочного центра «Патриот». В рамках Армейских международных игр с 23 августа по 5 сентября поезда «Ласточка» курсируют между Москвой и парком «Патриот» по маршруту: Белорусский вокзал – станция «Кубинка-1» – платформа «Парк Патриот». Отправление с Белорусского вокзала в 08:18, прибытие в парк «Патриот» в 10:21, отправление с платформы «Парк «Патриот» в 17:04, прибытие на Белорусский вокзал в 18:38. На территории организована парковка личных автомобилей на 6 тыс. мест.

Клуб болельщиков АрМИ-2020 работает ежедневно с 9:00 до 17:00, вход свободный.

С фото- и видеоматериалами о работе Клуба болельщиков, а также об актуальной информации по проведению Армейских международных игр-2020 можно ознакомиться в разделе Клуба болельщиков «АрМИ – 2020».

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