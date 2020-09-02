02.09.2020 (19:57)

Сотрудники и гости Военной академии Генштаба возложили цветы к воссозданному памятнику ее выпускникам

Сотрудники и гости Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации возложили цветы к воссозданному памятнику ее питомцам (так в начале прошлого века называли воспитанников и выпускников), павшим жертвой служебного долга. Накануне монумент, возведенный во дворе академического комплекса на юго-западе Москвы, в торжественной обстановке открыл начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.

Решение по воссозданию памятника принял Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в целях восстановления исторической памяти и продолжения традиций Российской армии. Соответствующая надпись выгравирована на закладном камне у подножия монумента. Его прообраз был открыт ровно 111 лет назад, 2 сентября 1909 г. перед входом в здание Императорской Николаевской Академии Генерального штаба, которая тогда располагалась в Санкт-Петербурге на Суворовском проспекте.

Проект был разработан архитектором военного ведомства Александром фон Гогеном. В августе 1909 г. он был утвержден императором Николаем II. Скульптором был выбран известный столичный мастер Константин Изенберг. На сооружение памятника по подписке было собрано 8900 рублей. Пожертвования внесли не только русские офицеры, но и подданные иностранных государств, обучавшиеся в Академии.

Воссозданный спустя 111 лет памятник был до мелочей повторен мастерами Студии военных художников имени Митрофана Грекова. Гранитный пилон высотой 6,5 м увенчан скульптурной композицией в виде нагрудного знака Академии с государственным гербом и двуглавым орлом. На лицевой стороне постамента - барельеф с изображением момента боя, в котором участвовали офицеры Генерального штаба. По сторонам на гранитных тумбах и установлены военные атрибуты: кивер, фуражка, шашка, подзорная труба, учебники, наставления, карты и др.

Ниже барельефа – бронзовая доска с надписью: «Питомцам Академии, павшим жертвой служебного долга». С тыльной стороны колонны помещена эмблема Генерального штаба: на фоне сложенной карты перекрещенные меч и перо, обвитые аксельбантом, а ниже надпись: "Сооружен в 1909 г, иждивенцем питомцев Академии". В 30-е годы прошлого века памятник был утрачен.

Воссозданная архитектурная композиция стала центром исторического дворика, посвященного имперскому периоду Академии Генштаба. В планах командования – обустройство мемориалов, посвященных другим периодам развития одного из старейших военных вузов России.

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