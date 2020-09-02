02.09.2020 (19:51)

Впервые в истории АрМИ команды из пяти стран мира оказались на пьедестале международного конкурса «Безопасная среда»

Впервые в истории Армейских международных игр сразу пять команд оказались на пьедестале конкурса «Безопасная среда».

Золотые медали и кубок победителей на конкурсе экипажей химической разведки «Безопасная среда-2020», прошедшем на границе Костромской и Ярославской областей, достались команде Российской Федерации. Если экипажи из России с каждым новым этапом только увеличивали отрыв, то команды из других стран до последнего соревновательного дня имели примерно равные шансы на призовые второе и третье места.

Второе место по итогам трех этапов конкурса поделили между собой команды Республики Беларусь и Китайской Народной Республики с равными результатами по итогам соревнований. В общем зачете третье место досталось командам из Республики Армении и Республики Узбекистан, набравшим одинаковое количество баллов.

На полигоне Песочное (Ярославская область) выступили команды, представляющие вооруженные силы девяти государств — России, Китая, Белоруссии, Армении, Вьетнама, Узбекистана, Лаоса, Камбоджи и Мозамбика.

На соревнованиях военные химики демонстрировали свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, искали радиоактивные источники на местности и на технике, определяли отравляющие вещества в воздухе и проводили специальную обработку техники.

Трассы полигона «Песочное», где традиционно проходит конкурс «Безопасная среда» максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

В ходе индивидуальной гонки водители разведывательных химических машин РХМ-4, продемонстрировали навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяжённостью 5 500 метров.

На этапе огневой подготовки участники показали своё умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе же самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

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