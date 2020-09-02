02.09.2020 (19:44)

Клуб болельщиков международных конкурсов «Страж порядка» и «Дорожный патруль» посетили более 15 тыс. человек

Клуб болельщиков международных конкурсов «Страж порядка» и «Дорожный патруль» начал свою работу 23 августа вместе с открытием VI Армейских международных игр.

Клуб болельщиков организован с целью поддержки международных состязаний и популяризации военной службы и службы в военной полиции.

На площадке клуба оборудованы следующие кластеры:

- историко-информационный, в нем представлены экспонаты, демонстрирующие историю проведения конкурсов «Страж порядка» и «Дорожный патруль», информация о странах участницах конкурса, кубки и медали конкурсов, а также образцы формы одежды военнослужащих военной полиции и военной автомобильной инспекции;

- активностей, в этом кластере предоставляется возможность выполнить нормативы по неполной разборке и сборке автомата Калашникова, экипировании в индивидуальные средства бронезащиты подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции, выполнить упражнение стрельб из пневматического пистолета в тире, проверить свои знания Правил дорожного движения, испытать свои навыки вождения автомобиля на тренажёре интерактивной реальности, а также подготовить фоторобот преступника и научиться снимать дактилоскопию;

- демонстрационный, в нем представлены образцы автомобильной техники подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции.

Клубы болельщиков армейских международных конкурсов ведут свою историю с 2019 года, и по росту числа посетителей можно смело говорить о росте популярности Армейских международных игр.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице