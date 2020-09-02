02.09.2020 (19:27)

Более 15 тыс. человек посетили Клуб болельщиков международного конкурса на лучший экипаж РХБ разведки «Безопасная среда»

Со дня открытия VI Армейских международных игр более 15 тыс. человек посетили Клуб болельщиков международного конкурса на лучший экипаж радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки «Безопасная среда» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Посетителям рассказали о деятельности войск РХБ защиты, особое внимание было уделено мероприятиям по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, в том числе на международном уровне — в Италии и Сербии.

Кроме того, участники мероприятия много интересного узнали об истории развития армейского международного конкурса «Безопасная среда».

Площадка клуба болельщиков разделена на несколько зон, в которых расположены и функционируют шесть зон активности игрового типа для всех возрастов, в том числе метательный тир, атракцион «Дезинфектор» с имитацией обеззараживания автомобиля, пользующиеся большой популярностью у посетителей. Каждый желающий смог примерить специальный защитный костюм, позволяющий почувствовать себя химиком-разведчиком.

В кластере РХБ разведки гости смогли познакомиться с реальными приборами химической разведки и нетоксичным имитатором отравляющих веществ, приборами химического анализа войскового и гражданского назначения, а также получили знания о применении химии в быту; посетили интерактивный огнеметный тир, где постреляли из макетов огнемётов на тренажёре.

Посетители также ознакомились с экспозицией развития противогазов со времён Первой мировой войны до современных образцов и с макетами современных и перспективных разведывательных химических машин.

С гостями были проведены мастер-классы по надеванию противогазов. Организована зона демонстрации видеоматериалов по прохождению конкурса «Безопасная среда.

Кроме того, участники мероприятия ознакомились с порядком поступления и обучения в Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, преподаватели которой готовят самых лучших специалистов конкурса «Безопасная среда».

Дополнительно гости и участники мероприятий Клуба болельщиков посетили обширную территорию Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», осмотрели павильоны и выставочные зоны, побывали внутри объектов парка, посмотрели зрелищное состязание «Танковый биатлон», а также посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и мемориальный комплекс «Дорога памяти» в подмосковной Кубинке.

Международный этап конкурса «Безопасная среда» среди специалистов РХБ разведки проходил в рамках Армейских международных игр в учебном центре «Песочное» Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко (Ярославской обл.) в период с 23 по 29 августа 2020 г.

Международные соревнования позволили экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования включали в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета». Экипажи выполнили более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. Конкурсанты преодолели препятствия конкурсной трассы, приняли участие в практической стрельбе, осуществили поиск радиоактивных источников, химическую разведку, специальную обработку, прошли огненно-штурмовую полосу.

В конкурсе участвовали команды из 9 стран — из Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик.

Команда российских военнослужащих стала победителем конкурса экипажей химической разведки «Безопасная среда» Армейских международных игр, второе место разделили команды Китая и Белоруссии, третье - Узбекистан и Армения.

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