02.09.2020 (19:20)

Наблюдатели из Греции и Южной Осетии заинтересовались участием в конкурсе «Аварийный район» Армейских международных игр

Наблюдатели армий Греческой Республики и Республики Южная Осетия выразили заинтересованность участия в профессиональном конкурсе военнослужащих аварийно-спасательных формирований «Аварийный район», проходящего в Московской области в рамках Армейских международных игр-2020.

Делегации иностранных государств посетили этапы соревнований, наблюдали за прохождением участниками элементов полосы препятствий на этапе «Эстафета», где конкурсанты преодолевали огненно-штурмовую полосу, полосу препятствий протяжённостью 150 метров, включающая ров, лабиринт, тоннель, подвесной мост, разрушенную лестницу, забор, «паутину» и скалодром.

Качество выполнения условий конкурса военнослужащими оценивает международное жюри.

3 сентября пройдет финальный забег этапа «Победный рывок» и торжественная церемония закрытия международного конкурса «Аварийный район».

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