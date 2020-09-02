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02.09.2020 (19:15)

40 военнослужащих Северного флота стали гвардейцами

В исторической базе Северного флота — городе воинской славы Полярном — в День российской гвардии ряды гвардейцев Кольской флотилии разнородных сил пополнили 40 военнослужащих кораблей охраны водного района.

На площади 50-летия Краснознамённого Северного флота они, преклонив колено перед Знаменем гвардейского соединения, дали клятву гвардейца, пообещав быть честными, храбрыми, мужественными войнами, достойно выполнять завет гвардейцев-фронтовиков — «держать порох сухим». Каждому военнослужащему, посвящённому в гвардейцы, был вручён гвардейский значок и удостоверение.

Бригада кораблей охраны водного района является правопреемницей Краснознамённого дивизиона малых охотников за подводными лодками. В 1944 году ему было присвоено звание «Гвардейский». Командующий флотом адмирал Арсений Головко вручил катерникам гвардейский военно-морской флаг. Это было признанием героизма и мужества моряков, их боевого искусства, большого вклада в разгром гитлеровцев на море.

В соединении служили 15 героев Советского Союза. Среди них — легендарный катерник дважды Герой Советского Союза контр-адмирал Александр Шабалин.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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