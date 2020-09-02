02.09.2020 (18:56)

Команда снайперов из России входит в тройку сильнейших в конкурсе «Снайперский рубеж» АрМИ-2020

Российская команда снайперов по итогам трех этапов конкурса «Снайперский рубеж», проводимого в Республике Беларусь, входит в тройку лидеров с белорусской и узбекской командой.

В ходе проведения третьего этапа конкурса в упражнении «Охота», проводимого в ночных условиях, команда снайперов из Вьетнама показала лучший результат. Вьетнамские снайперы единственные поразили все мишени, завоевав «серебро» в номинации «Самая слаженная команда».

На третьем этапе состязаний команды из Республики Беларусь, Российской Федерации, Социалистической Республики Вьетнам и Республики Узбекистан соревновались в номинации «Самая слаженная команда». В ходе этапа команды выполнили четыре упражнения днем и одно ночью.

Снайперам из России, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана ещё предстоит определить лучшую команду и разыграть медали в номинации «Самая быстрая команда».

Самая быстрая команда снайперов будет выявлена по итогам проведения «Снайперского биатлона», в котором участники последовательно преодолеют полосу препятствий длиной 1 км, оборудованную препятствиями (стена с проломами, забор, ров, проход в проволочном заграждении, динамическая стенка, наклонная лестница, завал) и выполнить стрельбы на огневых рубежах из СВД, ПМ и метание гранаты.

На состязания мастеров меткой стрельбы заявлены представители семи стран — Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Сербия, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

В состав российской команды вошли победители всеармейского этапа конкурса — курсанты Дальневосточного ВОКУ и военнослужащие Восточного военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице