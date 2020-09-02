02.09.2020 (18:47)

Российские десантники в рамках конкурса «Полярная звезда совершили налет на базу условного НВФ и поразили более 50 целей на полигоне Брестский

В рамках пятого этапа международного конкурса «Полярная звезда», проходящем на полигоне Брестский в Республике Беларусь, группа из 10 российских десантников совершила налет на базу условного незаконного вооруженного формирования (НВФ), поразив более 50 целей за две минуты.

Огонь на поражение велся из автоматов АКС-74, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, снайперских винтовок СВД и пулемета ПКМ на дальности от 200 до 550 метров.

Поразив все цели группа разведчиков совершила отход, при этом минер группы специального назначения установил и произвел подрыв противопехотной осколочной мины направленного поражения (типа МОН-50).

Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на территории Республики Беларусь в период с 23 августа по 5 сентября. Российскую Федерацию на конкурсе представляют десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

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