02.09.2020 (18:42)

Команды стран-участниц завершили конкурсную программу «Кубка моря-2020»

Команды стран-участниц конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020» Армейских международных игр завершили последний этап состязаний — «Постановка корабля на якорь и швартовую бочку».

В соответствии с положением о конкурсе данный эпизод состязаний оценивался по двум критериям — по времени и по точности постановки корабля.

На данном этапе обе команды успешно справились с заданием, но экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» немного уступил в точности своим коллегам из Азербайджанской Республики, в результате чего стал вторым.

В настоящее время судейская комиссии подводит итоги за все этапы состязаний, которые будут озвучены после подписания протокола судьями обеих стран. В свою очередь команды стран-участниц начали подготовку к торжественной церемонии закрытия конкурса, которая состоится 4 сентября на территории военно-морской базы «Пута» ВМС Азербайджана.

В течение двух недель в рамках конкурса «Кубок моря-2020» экипажи малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии и патрульного корабля «G-122» ВМС Азербайджанской Республики демонстрировали свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

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