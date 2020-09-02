02.09.2020 (18:04)

Российская команда победила в международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня-2020»

В Саратовской области завершился международный конкурс «Мастера артиллерийского огня-2020», победителем которого стала российская команда. Второе место разделили команды Белоруссии и Узбекистана, третье место заняли военнослужащие Таджикистана.

Кубки и медали победителям в торжественной обстановке вручил начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Соревнования прошли в три этапа. Лучшие минометчики из Армении, Белоруссии, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана состязались в точности выполнения огневых задач из миномета 2Б11 на дальности до 2 тыс. метров, в поражении целей из гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74. Водители минометных расчетов соревновались в преодолении трассы протяженностью 5 км, оборудованной различными препятствиями на транспортной машине Урал-43206 и тактическом автомобиле МЗКТ-500200.

«На Саратовской земле международный конкурс «Мастера артиллерийского огня» проводился во второй раз. Большинство офицеров иностранных команд прошли подготовку в российских артиллерийских вузах, борьба проходила между представителями одной артиллерийской школы. Впервые в соревнованиях принимали участие военнослужащие Социалистической Республики Вьетнам», – рассказал начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Международный конкурс «Мастера артиллерийского огня» проходил с 25 августа по 2 сентября на полигоне Широкий Карамыш 631-го учебного центра боевого применения (артиллерии).

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