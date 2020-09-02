02.09.2020 (18:02)

Новый командующий 41-й армией ЦВО приступил к исполнению обязанностей

Новый командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Сергей Рыжков представлен личному составу объединения и приступил к исполнению обязанностей.

Генерал-майор Сергей Рыжков окончил Ленинградское общевойсковое училище, Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации и Военную Академию Генерального штаба ВС РФ. Служил в центральной части России, на Дальнем Востоке и юге страны. Последовательно прошел все должности от командира взвода до командующего объединением.

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (с изображением мечей), «Александра Невского», «Суворова», «Мужества», «За военные заслуги», а также иными государственными и ведомственными медалями.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав ЦВО и дислоцированы на территории пяти субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская области, Алтайский край и Республика Тыва.

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