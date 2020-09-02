02.09.2020 (17:59)

Военнослужащие соединения специального назначения ЦВО на учении уничтожили передающую станцию условного противника под Новосибирском

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, уничтожили скрытую передающую станцию условного противника на учении в Новосибирской области.

По замыслу учения, в районе расположения подразделений и командного пункта военнослужащими расчетов комплекса РЭБ «Житель» и беспилотного летательного аппарата «Элерон» была обнаружена работа передающей станции. Для обнаружения и уничтожения противника командованием было принято решение задействовать подразделение специального назначения.

При проведении разведывательно-поисковых действий и зная пеленг передающей станции военнослужащие подразделения спецназа, используя современные средства ведения разведки, обнаружили замаскированный объект. В ходе ведения учебного боя снайперы бесшумно сняли часовых, а затем спецназовцы штурмом захватили станцию.

В результате проведенной операции военнослужащие захватили средства связи и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу условного противника, проводившую сбор разведывательных данных. Для создания максимально реальной обстановки в розыгрыше тактических действий принимали участие военнослужащие подразделений 41-й общевойсковой армии.

В тактико-специальном учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.

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