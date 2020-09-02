02.09.2020 (17:38)

Экипажи вертолетов ЮВО находятся в 30-минутной готовности для тушения пожара в Ростовской области

Экипажи вертолетов Ми-26 и Ми-8АМТШ, оборудованных водосливными устройствами, находятся в 30-минутной готовности для оказания помощи МЧС в тушении пожара на территории лесничества в Тарасовском районе Ростовской области.

Водосливные устройства ВСУ-5А и ВСУ-15 емкостью 5 куб. м и 15 куб. м соответственно предназначены для транспортировки на внешней подвеске вертолетов Ми-8МТВ, Ми-26 и слива воды в очаги пожаров или накопительные емкости на земле.

Заполнение ВСУ водой осуществляется путем окунания его в естественные (искусственные) водоемы глубиной 1-3 м. Время заполнения 10-17 сек., расход слива — 900 литров в секунду.

В штабе Южного военного округа силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.

Группировка сил и средств насчитывает более 9 тыс. военнослужащих и свыше 1,3 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также беспилотные летательные аппараты и вертолеты для выполнения задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.

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