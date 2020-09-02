Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.09.2020 (17:15)

Более 15 тысяч жителей Московской области посетили клуб болельщиков «Аварийного района» в городе Сергиев Посад

Более 15 тысяч жителей Московской области посетили клуб болельщиков «Аварийного района» в Парке культуры и отдыха «Скитские пруды» в городе Сергиев Посад.

Каждый зритель конкурса может ощутить себя на трибунах полигона учебного центра, а также пройти с участником все препятствия, благодаря онлайн-трансляции сразу с нескольких стационарных и подвижных камер.

Кроме того, трансляция конкурса «Аварийный район» проводится в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в парк «Патриот».

Клуб болельщиков начал трансляцию 29 августа и завершит свою работу после торжественной церемонии закрытия 3 сентября 2020 года.

Сегодня проводилась трансляция этапа «Победный рывок», где соревновались команды Королевства Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республики, Республики Конго, Республики Мали, Социалистической Республики Вьетнам и Республики Абхазия.

Болельщики наблюдали как участники конкурса преодолевали ров с водой по канату с переправой комплекта спасательного оборудования, прохождение элементов огненно-штурмовой полосы
в условиях задымления, прохождение полосы препятствий протяженностью 150 метров (ров, лабиринт, тоннель, подвесной мост, разрушенная лестница, стена, паутина, скалодром), эвакуацю «пострадавшего», выполнение нормативов по тушению очага пожара, перемещению «аварийного» контейнера.

3 сентября пройдет финальный забег этапа «Победный рывок» и торжественная церемония закрытия международного конкурса «Аварийный район».

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
В Сергиевом Посаде стартовал третий этап международного конкурса «Аварийный район»
Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов наградил команду из России за победу в международном конкурсе «Воин мира»
Военнослужащие ЗВО победили на международном конкурсе «Открытая вода-2020» во Владимирской области
На конкурсе «Десантный взвод» российские десантники установили восемь рекордов

Метки:
АрМИ , Аварийный район
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false