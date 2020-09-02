02.09.2020 (17:15)
Более 15 тысяч жителей Московской области посетили клуб болельщиков «Аварийного района» в городе Сергиев Посад
Более 15 тысяч жителей Московской области посетили клуб болельщиков «Аварийного района» в Парке культуры и отдыха «Скитские пруды» в городе Сергиев Посад.
Каждый зритель конкурса может ощутить себя на трибунах полигона учебного центра, а также пройти с участником все препятствия, благодаря онлайн-трансляции сразу с нескольких стационарных и подвижных камер.
Кроме того, трансляция конкурса «Аварийный район» проводится в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, а также в парк «Патриот».
Клуб болельщиков начал трансляцию 29 августа и завершит свою работу после торжественной церемонии закрытия 3 сентября 2020 года.
Сегодня проводилась трансляция этапа «Победный рывок», где соревновались команды Королевства Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республики, Республики Конго, Республики Мали, Социалистической Республики Вьетнам и Республики Абхазия.
Болельщики наблюдали как участники конкурса преодолевали ров с водой по канату с переправой комплекта спасательного оборудования, прохождение элементов огненно-штурмовой полосы
в условиях задымления, прохождение полосы препятствий протяженностью 150 метров (ров, лабиринт, тоннель, подвесной мост, разрушенная лестница, стена, паутина, скалодром), эвакуацю «пострадавшего», выполнение нормативов по тушению очага пожара, перемещению «аварийного» контейнера.
3 сентября пройдет финальный забег этапа «Победный рывок» и торжественная церемония закрытия международного конкурса «Аварийный район».