02.09.2020 (17:14)

Участники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» выступят у Главного храма ВС РФ

В воскресенье, 6 сентября, все поклонники Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» смогут посмотреть в онлайн-формате трансляцию вечернего представления фестиваля, которое состоится на Соборной площади Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации.

Для поклонников фестиваля организаторы подготовили сюрприз. Дирекция и участники «Спасской башни» совместно с Министерством обороны Российской Федерации покажут в социальных сетях и на сайтах Минобороны России и фестиваля показательное представление XIII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Пролог представления откроет Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ. Впервые с отдельным номером выступит Показательный оркестр МЧС России. От Минобороны России выйдут на Соборную площадь Центральный концертный образцовый оркестр Военно-Морского Флота Российской Федерации им. Н.А. Римского-Корсакова, Военный оркестр (Московского гарнизона) и рота Почётного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Ещё один дебютант фестиваля — Сводный оркестр Воздушно-десантных войск. Он выступит вместе с Ансамблем песни и пляски ВДВ и ротой Почётного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Традиционные участники Фестиваля — Центральный военный оркестр Минобороны России и любимцы публики — оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова с ансамблем барабанщиц Пансиона воспитанниц МО РФ.

Кроме этого, у Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации будет показывать своё мастерство Кремлёвская школа верховой езды, музыкальное сопровождение выступления будет обеспечивать Московский казачий хор. Место проведения было выбрано не случайно — тема фестиваля в этом году «75 лет окончанию войны».

Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации построен в честь Воскресения Христова, посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны. Храм расположен в парке «Патриот» в Одинцовском районе Московской области. Освящение прошло 14 июня 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Строительство завершено 9 мая 2020 года. Храмовый комплекс опоясывает мультимедийная музейная галерея «Дорога памяти». Её длина — 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении которых длилась война.

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