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02.09.2020 (16:47)

В Сергиевом Посаде стартовал третий этап международного конкурса «Аварийный район»

На полигоне Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов, дислоцированного в Сергиевом Посаде Московской области, прошел второй день соревнований международного конкурса «Аварийный район».

В этапе «Победный рывок» соревновались команды Королевства Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республики, Республики Конго, Республики Мали, Социалистической Республики Вьетнам и Республики Абхазия.

В ходе этапа «Победный рывок» участники конкурса преодолели ров с водой по канату с переправкой комплекта спасательного оборудования, элементы огненно-штурмовой полосы в условиях задымления, прошли полосу препятствий протяженностью 150 метров (ров, лабиринт, тоннель, подвесной мост, разрушенная лестница, стена, паутина, скалодром), эвакуировали «пострадавшего», выполняют норматив по тушению очага пожара, перемещению «аварийного» контейнера и вели стрельбу из пистолета Макарова.

Третий этап «Победный рывок» определит финалистов конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район».

3 сентября пройдет финальный забег этапа «Победный рывок» и торжественная церемония закрытия международного конкурса «Аварийный район».

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Аварийный район
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