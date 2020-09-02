02.09.2020 (16:43)

Оренбургские «Торы» проведут учение с боевыми стрельбами под Астраханью

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» из места постоянной дислокации в Оренбургской области совершили марш на полигон в Астраханской области для проведения боевых стрельб.

Передислокация была совершена комбинированным способом в составе нескольких воинских эшелонов. Подразделения уже прибыли на полигон и развернули палаточный лагерь. В общей сложности они преодолели более 1 тыс. км. Учения пройдут в эту пятницу, 4 сентября. Зенитным расчетам предстоит выполнить более 20 задач, в том числе отразить массированный ракетный удар противника.

Справочно:

ЗРК «Тор» - зенитный ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов, в том числе и выполненных по технологии «стелс». Может работать как в ручном, с участием операторов, так и в автоматическом режиме. При этом система «Тор» сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели.

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