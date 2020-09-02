02.09.2020 (16:33)

В Амурской области специалисты РХБЗ ВВО регулярно проводят обработку объектов в ходе международного конкурса «Суворовский натиск»

В международном конкурсе «Суворовский натиск» проводится ежедневная обработка площадок и техники специалистами войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа. Мероприятия направлены на недопущение распространения опасных вирусных инфекций.

Для дезинфекции задействованы современные машины АРС-14КМ и мобильные комплекты спецобработки ДКВ-1К. Применяется проверенная рецептура раствора, которая эффективно обеззараживает обрабатываемые поверхности и является безопасной для здоровья человека. Всего привлечено несколько расчетов специалистов.

На въезде на площадку армейских игр обработку проходят все машины. Проездные пути отрабатываются при помощи машин, а помещения с использованием мобильных комплектов.

Справочно:

Финал международного конкурса экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Конкурс считается одним из главных в системе Армейских международных игр. Для участия в конкурсе прибыло восемь команд. Это представители Республики Беларусь, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России. Большинство стран участвуют в конкурсе впервые. Финальная эстафета конкурса состоится 4 сентября.

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