02.09.2020 (15:53)
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России провел телефонный разговор с главой Генштаба Республики Беларусь
Сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генштаба Вооруженных Сил – первым замминистра обороны Республики Беларусь генерал-майором Александром Вольфовичем.
Начальники генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии обсудили состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, а также ход подготовки к совместному учению «Славянское братство».
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