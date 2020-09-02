02.09.2020 (15:53)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России провел телефонный разговор с главой Генштаба Республики Беларусь

Сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с начальником Генштаба Вооруженных Сил – первым замминистра обороны Республики Беларусь генерал-майором Александром Вольфовичем.

Начальники генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии обсудили состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества, а также ход подготовки к совместному учению «Славянское братство».

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